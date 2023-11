Weihnachtsaktion: Kindern Freude schenken

6.000 Kinder gelten im Burgenland als armutsgefährdet. In den betroffenen Familien wird in der Weihnachtszeit die Vorfreude oft von Sorgen verdrängt, so Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland: „Ich erlebe das schon viele Jahre, dass jemand sagt, zum Beispiel eine Oma im Sozialmarkt, dass sie ihren fünf Enkelkindern nichts zu Weihnachten kaufen kann, weil sie Mindespensionistin ist.“

Volkshilfe hilft

Familien wie diese werden mit der Aktion „Burgenland schenkt“ unterstützt. So könnte etwa die besagte Großmutter die Wünsche ihrer Enkelkinder bei der Volkshilfe deponieren. „Wir prüfen das, ob die Familie wirklich zu wenig Einkommen hat, geben das dann frei“, erklärt Dunst. Es sind bereits mehr als 300 Wünsche eingelangt.