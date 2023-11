Schlaflabor: Endlich wieder durchschlafen

Morgendliche Kopfschmerzen, ein erhöhter Blutdruck in der Früh, Gedächtnisstörungen, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit trotz ausreichender Schlafdauer können Hinweise auf eine Schlafstörung sein. „Schlaf ist zentral für unsere Gesundheit, neben immunologischen Prozessen ist auch sehr viel von der psychischen Verarbeitung des Tages dabei. Wenn man schlecht schläft und sich das als chronisch erweist und das anhält, dann sollte man zum HNO gehen, damit der eine etwaige Zuweisung für das Schlaflabor vornimmt“, erklärt Stefan Binder, Internist im Schlaflabor des Krankenhaues Oberpullendorf, wo internistische Schlafstörungen behandelt werden.

ORF

Der Patient Heinz Goger hatte Atemaussetzer bis zu 90 Sekunden. „Ich hatte wirklich so große Probleme, dass ich manchmal aufgehüpft und zum Fenster gelaufen bin und fast Panikattacken hatte, so stark waren diese Atemaussetzer. Das Schnarchen hat natürlich auch mitgespielt“, erzählt Goger. Seit einem Jahr ist er in Behandlung.

Im „Bewusst Gesund“– Schwerpunkt zum Thema „Erholsamer Schlaf“ informiert der ORF die ganze Woche im Radio, Fernsehen und Internet über das Thema.

Die Vermessung des Kopfes ist wichtig, um das Schlafverhalten richtig zu analysieren. „Im frontalen Bereich sieht man bei der Auswertung am besten den Tiefschlaf. Im zentralen Bereich hat man das Schlafstadium 2, das ist kein leichter Schlaf aber auch kein Tiefschlaf, und im hinteren Bereich sieht man den Übergang vom Wachsein zum Schlaf“, erklärt Elisabeth Handler, biomedizische Analytikerin.

Atmungsstörungen

Die meisten Patienten im Schlaflabor leiden an verschiedenen Atmungsstörungen. „Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Luftmatratze: Ist in einer Luftmatratze nicht genug Luft drinnen, fällt sie zusammen. Deshalb brauche ich ein kleines Gerät, das eine Luftschienung macht und hinten die Atemwege offenhält“, so Handler.

„Man kann natürlich nicht so gut schlafen, weil man immer im Bewusstsein hat, dass irgendwo ein Kabel hängt. Aber es ist nicht schlimm, man kann nicht sagen, dass es stark stört“, so Goger im Schlaflabor. Der Puls, die Herzströme, die Muskelaktivität – alles wird aufgezeichnet.

ORF

Heinz Goger fühlt sich wie ein neuer Mensch, seit er er mittels Schlafmaske mehr Luft zum Atmen hat. „Ich hatte dieses Jahr keinen bewussten Aussetzer. Das Schnarchen ist auch weg, was meine Frau sehr freut“, lacht Goger. Er kann auch endlich wieder sieben Stunden durchschlafen.