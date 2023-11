Radfahren im Winter wird beliebter

Über 3.000 Menschen nahmen dieses Jahr an der Hauptaktion von „Burgenland radelt“ teil. Ganz so viele sind es beim Winterradeln erfahrungsgemäß nicht, aber die Tendenz sei steigend.

Fahrrad wird zum Verkehrsmittel

„Bis jetzt haben sich zwar noch nicht so viele dafür begeistern können wie für die Aktion im Frühling und Sommer, aber es werden immer mehr. Wir sehen, dass die Begeisterung für das Radfahren steigt und das Rad immer öfter im Alltag als Verkehrsmittel verwendet wird“, sagte Christine Zopf-Renner, Leiterin der Mobilitätszentrale Burgenland. Wie bei der Hauptaktion können Kilometer online, in der App oder in einem Fahrtenbuch eingetragen werden. Unter all jenen, die zumindest 20 Kilometer radeln, werden Fahrräder und weitere Preise verlost.

Man wolle die Bevölkerung dazu animieren, auch im Winter in die Pedale zu treten, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Das sei gut für die Gesundheit und auch für die Umwelt. „Wir wissen, dass die Hälfte der Wege, die wir zurücklegen, kürzer als fünf Kilometer sind und das sind wirklich Distanzen, die man gut mit dem Rad fahren kann und sich für eine Fahrt mit dem Auto gar nicht auszahlen würden“, so Zopf-Renner.