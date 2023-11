Erholsamer Schlaf: Hilfe im Schlaflabor

Eine gute Nachtruhe ist wichtig für die physische und psychische Gesundheit. Die Abwerkräfte des Körpers werden gestärkt. Bereits eine Nacht ohne Schlaf schränkt Leistungsfähigkeit, Urteilskraft, Reaktionsgeschwindigkeit und das Gedächtnis ein. Durch dauerhaften Schlafmangel steigt das Risiko für Krankheiten wie Krebs, Depressionen, Demenz und Diabetes.

Im „Bewusst Gesund“– Schwerpunkt zum Thema „Erholsamer Schlaf“ informiert der ORF die ganze Woche im Radio, Fernsehen und Internet über das Thema.

Im Burgenland gibt es zwei Schlaflabore, und zwar in den Krankenhäusern in Oberpullendorf und in Eisenstadt. In Oberpullendorf werden internistische Schlafstörungen, wie bestimmte Atemaussetzer behandelt. In Eisenstadt werden neurologische Schlafstörungen behandelt. Dazu zählen krankhaftes Einschlafverhalten, das sogenannte „Restless Legs“-Syndrom – also das plötzliche Zucken oder Kribbeln in den Beinen – und Schlafwandeln.