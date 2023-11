Schloss Fertöd in neuem Glanz

Der riesige Gebäudekomplex am Rande der kleinen Ortschaft Fertöd am Neusiedlersee zählt zum UNESCO Weltkulturerbe. Das hufeisenförmige Schloss zeigt in den frisch renovierten Räumen das fürstliche Leben vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, teilweise mit originalen Einrichtungsgegenständen, wie zum Beispiel einem Schreibtisch, der ein Geschenk von Maria Theresia war, und teilweise mit aufwendigen Rekonstruktionen, erklärt der wissenschaftliche Leiter der Ausstellung, Gabor Varkonyi.

Dauerausstellung geplant

„Wir haben jetzt den mittleren Teil für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Rekonstruktionen gehen aber weiter. Es handelt sich um ein riesiges Gebäude. Derzeit laufen die Arbeiten im Westflügel. Dort soll es in Zukunft eine Dauerausstellung geben“, so Varkonyi. Im Eingangsbereich empfängt Anton Esterhazy die Besucher, er wohnt nach wie vor in einem Seitentrakt des Schlosses.

Millionenschweres Projekt

In dieser Dauerausstellung im Westflügel sollen später auch die sogenannten „Esterhazy-Schätze“ gezeigt werden, sagt der wissenschaftliche Direktor. Die Restaurierung von Schloss Esterhaza in Fertöd wird von der EU gefördert und hat bis jetzt 4,3 Milliarden Forint, umgerechnet mehr als elf Millionen Euro, gekostet.