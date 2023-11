Rettung für alte Feuerwehrgeräte

Welche Schätze sich im Feuerwehrmuseum Rotenturm (Bezirk Oberwart) verbergen, sei ihm erst durch die Zusammenarbeit mit dem ungarischen „Tamás Erdődy Verein für Luftbrandbekämpfung und Lebensrettung“ bewusst geworden, so Franz Kern, stellvertretender Obmann in Rotenturm. Diese Schätze sind zum Beispiel alte Einsatzfahrzeuge und Löschgeräte. Sie seien bis jetzt an unterschiedlichen Standorten untergebracht gewesen und seien eigentlich eine Last gewesen, so Kern. Manche Gerätschaften wurden bereits restauriert, einige sollen durch die neue Zusammenarbeit mit den Ungarn im Rahmen der Kooperationsvereinbarung hergerichtet werden.

Feuerwehrmuseum Rotenturm

Außerdem möchten die beiden Vereine öfter zusammenkommen und einen gemeinsamen Preis stiften, der jedes Jahr für eine besondere Leistung im Feuerwehrwesen an ein Feuerwehrmitglied verliehen werden soll.