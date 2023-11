Puchas baut Hotel zu Genusszentrum aus

Josef Puchas ist ein aus der Steiermark stammender Unternehmer, der unter anderen ein Hotel in Stegersbach betreibt. In Kukmirn übernahm er vor drei Jahren das stillgelegte ehemalige Seminarhotel Lagler. Nun wird es im großen Stil ausgebaut. Nach nur drei Monaten Bauzeit erfolgte am Dienstag die Gleichenfeier mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

ORF

Hotel nur für Erwachsene

Mit dem neuen Projekt sollen 20 bis 30 Arbeitsplätze entstehen. Geplant sind der größte Genussmarkt des Südburgenlandes, eine Schaubrennerei mit Museum und ein Heuriger. Im Zentrum steht ein Hotel nur für Erwachsene. Dieses Hotel werde ungefähr 100 Betten mit Natur-Wellness haben, kündigte Puchas an. Es sei nur für Erwachsene geplant, weil Destillerie und Edelbrände nicht zu Kindern passten.

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

Puchas übernahm Anlage von Wirtschaftsagentur

Bevor Puchas die Anlage in Kukmirn übernahm, war sechs Jahre lang die Wirtschaftsagentur Burgenland – damals noch WiBuG – Eigentümerin gewesen. Sie hatte diese aber nicht in die Gewinnzone führen können. Die Erleichterung war daher groß, als Josef Puchas einstieg. Man sei von Leuten wie ihm abhängig, meinte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Gleichenfeier. Puchas exerziere am Standort Kukmirn vor, wie es funktioniere – „es könnte nicht besser sein“, so Doskozil. Der Landeshauptmann habe dem Projekt einen wichtigen Anschub gegeben und bürokratische Abläufe beschleunigt, bedankte sich Puchas. Er will das Genusszentrum Kukmirn schon im April nächsten Jahres eröffnen.