Wirtschaft

Metaller-Streik: Keine Müllabfuhr am Donnerstag

Nachdem es in der sechsten Runde der KV-Verhandlungen der Metallindustrie am Montag zu keiner Einigung kam, wird bis Freitag gestreikt – pro Betrieb tageweise, in rund 200 Betrieben in ganz Österreich. Im Burgenland streikt am Donnerstag etwa die Müllabfuhr.