SPÖ fordert mehr Studienplätze für Soziale Arbeit

Im Burgenland fehlen laut Fürst mehr als 70 Vollzeitkräfte. Aktuell seien zehn Stellen in der Kinder- und Jugendhilfe unbesetzt, 30 in der Sozialpädagogik und 32 in sozialpädagogischen Einrichtungen wie Wohngemeinschaften. Fürst fordert zusätzliche 300 Studienplätze für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter österreichweit: „Der Bund hat die Studienplätze hier zur Verfügung zu stellen. Wir sind insgesamt im internationalen Vergleich, was die Studienplätze für Soziale Arbeit betrifft, ohnedies im unteren Bereich anzusiedeln. Das heißt, wir haben von vornherein einen Nachteil gegenüber anderen Staaten.“

ORF/Stefan Schinkovits

Mehr Bewerber als Studienplätze

An der FH Burgenland stehen aktuell 41 vom Bund finanzierte Studienplätze zur Verfügung, sagte Studiengangsleiter Manfred Tauchner. Er bedauert, dass sich drei bis vier Mal so viele Bewerberinnen und Bewerber für Studiengänge der Sozialen Arbeit melden, aber aus Studienplatzgründen abgewiesen werden müssten. Fürst fordert deshalb einen zusätzlichen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang, der könnte im Burgenland 15 bis 20 neue Studienplätze schaffen. Der SPÖ-Klubobmann will im Landtag einen Entschließungsantrag einbringen, um auf die Personalnot in der sozialen Arbeit hinzuweisen.