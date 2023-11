SPÖ-Bundesparteitag: Burgenländische Reaktionen

Gleichzeitig wurden Daniela Winkler, Astrid Eisenkopf und Verena Dunst als Vorstandsmitglieder von den anwesenden Delegierten bestätigt. Die SPÖ Burgenland gratulierte in einer Aussendung der gewählten Parteiführung und zeigte sich über den gefassten Beschluss zur Direktwahl des Parteivorsitzes erfreut.

Arbeitszeitverkürzung ohne burgenländischen Segen

Die Partei gehöre nicht einigen wenigen Funktionärinnen und Funktionären, sondern den SPÖ-Mitgliedern. „Jetzt haben wir den ersten Schritt in Richtung einer demokratisierten SPÖ gesetzt, in der die Mitbestimmung unserer Mitglieder in den Mittelpunkt rückt und dadurch ein offener Diskurs über politische Inhalte möglich ist“, so die SPÖ-Landesgeschäftsführung.

Im Rahmen des Bundesparteitags wurden insgesamt zwölf Leitanträge diskutiert. Der vielleicht prestigereichste Leitantrag beim SPÖ-Parteitag, die Arbeitszeitverkürzung, hat zwar eine sehr große Mehrheit erhalten, aber doch auch Gegenwind erfahren. Die burgenländische Delegation enthielt sich geschlossen, dazu gab es einzelne Gegenstimmen. Die burgenländischen Delegierten meldeten sich nicht zu Wort. Auf Nachfrage der APA hieß es, dass man aktuell primär einen höheren Mindestlohn brauche und nicht eine reduzierte Arbeitszeit.