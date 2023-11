Gegen Lehrermangel: „Boys Day“ an der PH

Für den Beruf des Volksschullehrers interessieren sich offenbar nur wenige Männer, der Mangel sei sogar ziemlich groß, sagte Jürgen Neuwirth von der Bildungsdirektion Burgenland. Derzeit sind von 1.254 Volksschullehrerinnen und Lehrern im Burgenland nur 91 Männer. „Das heißt, wir haben nur circa 7,3 Prozent an männlichen Volksschullehrern und haben hier echt Aufholbedarf“, so Neuwirth.

ORF

Deshalb wurde in der Pädagogischen Hochschule der Aktionstag für junge Männer veranstaltet, so Rektorin Sabine Weisz. „Wir glauben, dass das für unsere Kinder ganz wichtig ist, dass sie nicht nur von Frauen unterrichtet werden in der Volksschule, sondern auch von Männern. Dass es bedeutsam ist, dass man beide Geschlechter auch kennenlernt, schon in der Volksschulzeit“, so Weisz.

Aktionstag für Junglehrer Der Anteil männlicher Volksschullehrer beträgt im Burgenland nur sieben Prozent. Um mehr junge Männer für den Beruf des Volksschullehrers zu begeistern, findet unter dem Namen „Boys Day“ ein Aktionstag statt, bei dem junge Männer Einblicke in das Berufsleben bekommen können.

Klischees aufbrechen

Schon bei Jugendlichen gebe es gewisse Vorurteile, was den Lehrberuf angeht, sagte Christian Huisbauer, Koordinator des „Boys Day Burgenland“. „Wenn man Burschen mit 13, 14 fragt, was sie glauben, warum Männer nicht zum Beispiel Kindergartenpädagoge oder Volksschullehrer werden könnten, kommt in der Regel die Antwort: ‚Weil das Frauen besser können‘“, so Huisbauer.

ORF

Und genau dieses Klischee soll im Zuge des sogenannten „Boys Day“ aufgebrochen werden: Die jungen Männer nahmen an einem Anschauungs-Unterricht einer Volksschulklasse teil. Außerdem standen Volksschullehrer und Studenten als mögliche Vorbilder Rede und Antwort. Lehrende in der Volksschule verdienen übrigens genauso viel wie in anderen Schultypen. Das Einstiegsgehalt liegt bei etwas mehr als 3.000 Euro brutto.