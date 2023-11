Regina Petrik feiert 60er

Die gebürtige Wienerin war von 2012 bis Oktober 2023 Landessprecherin der Grünen. Ihren Rückzug gab Petrik heuer überraschend im ORF Burgenland-Sommergespräch mit Patricia Spieß bekannt – mehr dazu in Grünen-Chefin Petrik vor Rückzug. Anfang Oktober wurde schließlich Anja Haider-Wallner als neue Landessprecherin gewählt – mehr dazu in Die „Neue“: Anja Haider-Wallner. Im kommenden Jahr will sich Petrik, die derzeit noch den grünen Klub anführt, auch aus dem Landtag zurückziehen.

Christoph Gerhardt

Vor ihrer Tätigkeit als Landessprecherin übte Petrik, die auch für die Grünen im Eisenstädter Gemeinderat gesessen ist, die Funktion der Landesgeschäftsführerin bei den burgenländischen Grünen aus. In den Landtag wurde sie erstmals 2015 gewählt.

Vor ihrer politischen Karriere war Petrik als Erwachsenenbildnerin, Erziehungsberaterin und Mediatorin tätig.