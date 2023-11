Metaller-Warnstreik auffallend ruhig

Der Warnstreik Mittwochfrüh in der Linzer Voest sorgte für Aufsehen – mehr dazu in Voest-Streik: Ball liegt bei den Arbeitgebern . Ein ganz anderes Bild zeigte sich im Burgenland: Ohne Trara und hinter verschlossenen Türen fanden hier die Betriebsversammlungen statt, wie etwa bei Alu Sommer in Stoob (Bezirk Oberpullendorf) und Hella Fahrzeugteile in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart).

Schweigsame Funktionäre und Betriebsräte

Auf dem Firmengelände zu filmen, genehmigte die dortige Geschäftsleitung nicht. Und weder die Funktionäre der zuständigen Produktionsgewerkschaft Burgenland, noch die Betriebsräte wollten vor der Kamera mit ORF Burgenland-Redakteur Christoph Hellmann sprechen. Es gab ausschließlich Absagen. Auch in Stoob wollte kein Verantwortlicher vor die Kamera treten.

ORF

Dabei gäbe es so einiges zu besprechen: Sei es das von der Gewerkschaft geforderte Lohn- und Gehaltsplus von 11,6 Prozent oder auch die zwei Varianten, die von den Arbeitgebern zuletzt in der vierten Verhandlungsrunde eingebracht wurden. In der Mittagspause äußerten sich dann zumindest einige Mitarbeiter.

Arbeiter im Interview Christoph Hellmann im Gespräch mit einigen Metallarbeitern

Sie zeigten sich mit dem aktuellen Verhandlungsstand nicht zufrieden. Am Donnerstag geht es jedenfalls zurück an den Verhandlungstisch.