Literarisch-jüdisches Kabarett bei Klangherbst

Mit Christoph Wagner-Trenkwitz ist einer zum Klangherbst gekommen, der sich schon seit 40 Jahren mit den Texten des Fritz Grünbaum beschäftigt. Grünbaum ist 1880 in Brünn geboren, und wurde 1941 im KZ Dachau getötet. Er war einer der vielfältigsten Unterhaltungskünstler Österreichs. „Fritz Grünbaum war ja Lehrmeister von Karl Farkas. Sie haben gemeinsam für Wien die Doppelconference erfunden. Fritz Grünbaum hat Filmdrehbücher geschrieben, er hat in Filmen gespielt und er hat Operettenlibretti geschrieben“, so Rezitator Christoph Wagner-Trenkwitz.

Im Wiener Kabarett Simpl und in der „Hölle“ ist Grünbaum aufgetreten und auch im Südburgenland. „Er war 1907 mit der Truppe des Kabaretts Hölle, das war damals im Theater an der Wien und ist es heute noch, hier auf der Burg Schlaining und hat ein Gastspiel gegeben und sie haben ihren großen Erfolg gefeiert“, so Moderator und Sänger Georg Wacks.

ORF

Große jüdische Bevölkerung in Stadtschlaining

Großen Anklang findet das Programm von Georg Wacks und Christoph Wagner-Trenkwitz, der Fritz Grünbaums gereimte Monologe vorträgt – die sind oft selbstironisch witzig, aber auch bissig. Das Ensemble „Albero Verde“ versetzt in Kabarett- und Heurigenstimmung. Die vier Festivaltage widmen sich ausschließlich „jüdischer Kultur und Musik“, denn Stadtschlaining war einst eine große jüdische Gemeinde. „Wir haben eine große jüdische Bevölkerung in Stadtschlaining gehabt – fast 45 Prozent der Bevölkerung in Stadtschlaining war jüdisch. Und mit der Synagoge, mit dem Rabbinerhaus, mit zwei jüdischen Friedhöfen war es natürlich naheliegend, dass wir den Fokus auf diese Musik und diese Kultur gelegt haben“, so Werner Glösl, vom Verein Zukunft Schlaining und Eventmanager der Burg Schlaining.

Jungen Menschen jüdische Kultur zeigen

„Uns ist wichtig, dass wir junge Menschen mit dieser Musik konfrontieren, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie einmal zu hören, sich Fragen zu stellen oder sich Fragen zu trauen. Das machen wir im Rahmen eines Liederprojektes, wo speziell die musikalische Kultur der jüdischen Kultur beleuchtet oder wiedergegeben wird“, so Klangherbst-Intendant Gerhard Krammer. Der dritte Klangherbst auf Burg Schlaining endet am Donnerstag mit einer „Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht“.