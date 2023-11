„Lass uns reden“: Werner Kogler im Burgenland

Die „Lass’ uns reden“-Tour hat Werner Kogler bereits in mehrere Bundesländer geführt. Es gehe bei den Gesprächen vor allem darum, Orientierung und Hoffnung zu geben, in Zeiten von Krisen und Krieg, erklärt Kogler im Burgenland heute-Studiogespräch mit Moderator Hannes Auer. Auch die Themen Umwelt- und Klimaschutz seien in den Gesprächen wichtig.

ORF

Lebensmittel- und Energiesicherheit

Die Windparkanlagen im Burgenland lobt der Vizekanzler. Auch die Photovoltaikanlagen, die zu den größten in Österreich zählen, seien positiv zu bewerten. „Gleichzeitig haben wir aber im Burgenland ein Bodenverbrauchsproblem, jetzt geht es darum, dass wir diese großen Photovoltaikanlagen und die landwirtschaftliche Nutzung unter einen Hut bringen, da gibt es ganz neue Methoden. Da ist das Burgenland noch nicht so weit. Also die Lebensmittelsicherheit und Energiesicherheit unter einen Hut bringen. Wenn wir so weitermachen, werden wir in Jahrzehnten keine Ackerflächen mehr haben, um selber Gemüse oder Getreide anzubauen. Ich glaube, das ist im Burgenland schon ein Thema“, sagt Kogler.

„Anja Haider-Wallner gute Spitzenkandidatin“

In Kärnten und im Burgenland sei es für die Grünen am schwersten, meint Kogler, das sei bereits traditionell so. „Aber ich glaube wir haben im Burgenland mit der neuen Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl Anja Haider-Wallner, eine sehr gute Wahl getroffen. Eine sehr kompetente und gewinnende Persönlichkeit, was sich ja hoffentlich auch auswirken wird“, so Kogler.

Gegen Politikverdrossenheit arbeiten

In ganz Europa sei die Politikverdrossenheit groß, so Kogler. Das liege an den unsicheren Zeiten, „das ist oft mit Abkehr von Institutionen verbunden“. „Wir sollten alle daran arbeiten, dass wir wieder für mehr Vertrauen werben“, so Kogler. Das gelinge, indem man auf Lösungen und Konstruktivität setze. Rechtspopuläre würden diese Probleme brauchen, „sie wollen überhaupt keine Lösungen. Das geht momentan leider auf“, sagt Kogler.