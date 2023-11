Mehr Wechsel von Strom- und Gasanbietern

4.849 Kundinnen und Kunden im Burgenland haben zu neuen Stromanbietern gewechselt. 2.329 haben sich heuer von Jänner bis September neue Gasanbieter gesucht. Es sind insgesamt um fast 1.000 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das entspricht laut aktuell veröffentlichter Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control Wechselraten von 2,2 Prozent bei Strom und 4,5 Prozent bei Gas.

Deutlich mehr Wechsel als im Vorjahr

Österreichweit wechselten in den ersten neun Monaten 281.900 Strom- und Gaskundinnen – sowohl Haushalte als auch Unternehmen – ihre Lieferanten. Deutlich mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum, so die E-Control. Günstige Angebote werden in Anspruch genommen, heißt es. Der Trend habe sich bereits im ersten Halbjahr gezeigt und sich fortgesetzt. Am häufigsten gewechselt haben im Bundesländervergleich Kundinnen und Kunden in Niederösterreich. Die E-Control rät in Zeiten hoher Preise und von Märkten mit schnellen Kursbewegungen zum Energiesparen und Preisvergleichen.