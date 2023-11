Metaller-KV: Warnstreiks auch im Burgenland

Die Lohn- und Gehaltsverhandlungen der Metaller verlaufen so hitzig wie schon lange nicht mehr – mehr dazu in Abschluss gescheitert, Streiks stehen bevor. Auch im Burgenland finden von Montag bis Mittwoch Warnstreiks statt. „Im Burgenland werden in allen organisierten Betrieben Warnstreiks abgehalten. Das bedeutet: In diesen Betrieben wird für bis zu drei Stunden die Arbeit niedergelegt und die Produktion eingestellt“, so Mathias Rehrl, Landesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge.

Die Gewerkschaft pocht weiterhin auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 11,6 Prozent. Nach den Warnstreiks wird am Donnerstag weiterverhandelt. „Wie es danach weitergeht, wird natürlich davon abhängen, ob sich die Arbeitgeber annähern und uns ein Gesamtpaket vorlegen, mit dem wir leben können. Wenn nicht müssen wir unsere Gangart verschärfen“, so Rehrl.

Metaller als „Schneepflug“ bei KV-Verhandlungen

Die Metaller-Verhandlungen, die im Burgenland rund 3.500 Beschäftigte betreffen, sind traditionell ein Gradmesser für andere Branchen. „Früher wurde das immer als Schneepflug bezeichnet, dass die Metallindustrie vorangegangen ist. Wir haben in diesem Bereich sehr viele Mitglieder und sind wirklich stark organisiert. Auf uns werden die Erwartungen gesetzt für weitere Abschlüsse in anderen Bereichen“, so der burgenländische Gewerkschaftsvorsitzende Mathias Rehrl.