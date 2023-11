SC Neusiedl stoppt Talfahrt in Regionalliga

Seit dem 2:1 Sieg der SV Oberwart gegen Ardagger/Viehdorf am 29. September durfte keines der drei burgenländischen Regionalliga-Teams über einen vollen Erfolg jubeln. Dieser Bann wurde am Samstag-Abend von Neusiedl gebrochen. Der 2:1 Auswärtssieg gegen Tabellen-Schlusslicht Mauerwerk kommt einem wahren Befreiungsschlag gleich. Aufgrund der derzeit schwierigen personellen Situation mit vielen Verletzten rechnete man in Neusiedl gar nicht mit einem Sieg.

„Der Sieg ist Balsam für die Seele. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, einen Punkt hätten wahrscheinlich alle unterschrieben. Aber jetzt sind es drei geworden, das bringt natürlich viel positive Energie in die Mannschaft und in den Verein“, sagt Neusiedl-Trainer Stefan Rapp nach dem Sieg. Damit kann der SC auch die sportliche Talfahrt vorerst stoppen – alleine in den vier Niederlagen zuvor haben die Neusiedler 17 Gegentore kassiert. In der Tabelle liegt man aktuell auf Rang zehn.

Oberwart und Draßburg müssen weiter warten

Anders als bei den Neusiedlern sieht die Situation nach wie vor bei Oberwart und Draßburg aus. Die Draßburger verlieren gegen die Wiener Viktoria mit 2:4 und warten mittlerweile seit dem 8. September auf einen Sieg. In der Tabelle liegt das Team von Michael Porics auf dem vorletzten Platz – nur einen Punkt vor Mauerwerk.

Bereits am Freitag hat sich die SV Oberwart in Wien bei Rapid II mit 0:3 geschlagen geben müssen. Aufsteiger Oberwart ist derzeit 13. in der Tabelle. Der Abstand zu Draßburg beträgt vier Punkte. Eine Runde steht vor der Winterpause in der Regionalliga-Ost noch auf dem Programm.