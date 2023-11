Öffnungszeiten: Gewerkschaft begründet Nein

Shoppen am Samstag bis 20 Uhr in der Vorweihnachtszeit – wäre es nach dem Management des Designer Outlets gegangen, hätte das heuer schon ab kommender Woche möglich sein sollen. Eine entsprechende Verordnung hatte das Land für den Bezirk Neusiedl am See bereits erlassen. Doch dann kam der Aufschrei der Gewerkschaft.

Bei David Schumacher, dem Landesgeschäftsführer der Handelsgewerkschaft GPA, seien viele besorgte Rückmeldungen eingegangen. „Das war vom Hilferuf bis hin zu: Wie soll ich das mit meinen Kinderbetreuung organisieren? Wann ist endlich genug? Die Leute sagen, sie sind sehr belastet. Sie sind an der Belastbarkeitsgrenze und bekommen nun noch ein Scheibchen dazugelegt“, so Schumacher.

Mehr Arbeit bedeute nicht automatisch mehr Geld

Nicht immer bedeute mehr Arbeit für die Mitarbeiter außerdem auch mehr Geld. „Wir merken das insbesondere im Handel, wo viel über Zeitausgleich geregelt wird. Die Leute sagen uns, dass sie das ganze Jahr über Stundenzeiten aufbauen, und sie bauen sie in anderen oder schlechteren sie zahlen schlechtere Zeiten wieder ab. Gerade in einer belasteten Zeit sagen die Mitarbeiterinnen einfach: Es ist genug“, so Schumacher.

Das Land ruderte diese Woche schließlich zurück und widerruft die Verordnung – mehr dazu in Nach Kritik: Keine längeren Einkaufssamstage in Parndorf. Vom Designer Outlet heißt es, das Angebot hätte sich vor allem an internationale Kunden gerichtet, die lange Öffnungszeiten von zu Hause kennen würden. Daraus wird also nichts. Es bleibt bei den Öffnungszeiten bis 18.00 Uhr, einen neuen Versuch soll es vorerst nicht geben.