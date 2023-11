Burgenländerinnen arbeiten ab jetzt gratis

Im Schnitt verdienen Frauen im Burgenland im Jahr um rund 8.800 Euro weniger als Männer. Das entspricht einem Unterschied von knapp 16 Prozent. Somit arbeiten Frauen ab heute statistisch gesehen 58 Tage bis zum Jahresende gratis.

Einkommensschere schließt sich nur langsam

Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwar um zwei Tage weniger, wenn die Entwicklung allerdings in diesem Tempo weiter geht, bekommen Frauen in Österreich erst in 31 Jahren für die gleiche Arbeit gleich viel Geld wie Männer. Österreichweit ist die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen im Burgenland am zweitgeringsten, nur in Wien ist der Gehaltsunterschied geringer.

Frauenreferentin Eisenkopf zu Equal Pay Day Frauenreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) spricht unter anderem über den Equal Pay Day im Burgenland sowie darüber, wie Frauen ermutigt werden können, sich für mehr Gehalt einzusetzen.

Das sei absolut ein schwarzer Tag für sie als Frauenpolitikerin und nichts, was einen freue, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Freitagabend im „Burgenland heute“-Interview. Der „Equal Pay Day“ rutsche zwar jedes Jahr ein wenig nach hinten, was grundsätzlich eine positive Entwicklung sei, aber es gehe viel zu langsam. Es sei eine gesellschaftspolitische Ungerechtigkeit, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekämen als ihre männlichen Kollegen.

EU-Lohntransparenz-Richtlinie muss umgesetzt werden

Die EU hat eine EU-Richtlinie erlassen, die Lohndiskriminierung bekämpfen soll. Diese Lohntransparenz-Richtlinie der EU muss innerhalb der nächsten drei Jahre in allen EU-Staaten – und somit auch in Österreich – umgesetzt werden. Darin enthalten ist unter anderem ein Recht darauf, zu erfahren, was andere Menschen in vergleichbaren Berufen verdienen.

SPÖ, Grüne, ÖGB und AK drängen auf Lohntransparenz

Die SPÖ Frauen Burgenland fordern anlässlich des „Equal Pay Day“ Lohntransparenz mit Strafen bei Unterbezahlung, eine sofortige Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie in Österreich, die Weiterführung von AMS-Projekten und finanzielle Unterstützung durch den Bund in Hinblick auf den Gratis-Kindergarten. Auch die AK Burgenland drängt auf eine möglichst rasche Umsetzung der EU-Richtlinie. Für die ÖGB-Landesfrauen ist die Schaffung von Lohntransparenz ebenfalls entscheidend und sie verlangen eine Entlastung von Frauen in Care-Tätigkeiten.

Auch die Grünen sehen in der fehlenden Einkommenstransparenz einen Grund dafür, warum sich das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen nur langsam bessert. Internationale Beispiele würden zeigen, dass strengere, umfassendere Transparenzregeln die geschlechtsspezifische Lohnlücke schneller schrumpfen lassen.

ÖVP-Appell an SPÖ: Mehr Frauen in Führungspositionen

Die ÖVP-Frauen appellieren an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Frauenanteil in top- bezahlten Führungspositionen in landesnahen Betrieben zu erhöhen. Bei den unter Doskozil neu gegründeten landeseigenen Unternehmen seien die Geschäftsführerpositionen fast ausschließlich männlich besetzt worden, so die ÖVP-Kritik.