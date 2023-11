Minister Kocher traf Wirtschaftsvertreter

Das Präsidium der Wirtschaftskammer Burgenland war beim Talk mit dem Minister zahlreich vertreten. Die Themen dabei sind schon seit einiger Zeit Dauerbrenner: der Fachkräftemangel, die hohe Teilzeitquote bei Arbeitnehmerinnen und auch die mangelnden Kenntnisse von Schulabgängern. Kocher besuchte außerdem das AMS Burgenland und machte sich ein Bild davon, wie das BUZ Neutal und das WIFI – die größte Erwachsenenbildungseinrichtung des Burgenlandes – arbeiten.

Man sehe, dass es ein gut funktionierendes System in der Wirtschaft bei der Ausbildung, bei der Zusammenarbeit der Sozialpartner gebe und das helfe natürlich auch in etwas schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten Stabilität zu garantieren und hoffentlich bald wieder wirtschaftlich Dynamik zu haben, so Kocher.

Unternehmen fordern Entschärfung der Kreditrichtlinien

Die heimischen Unternehmer wiederum beklagten, dass die neuen Kreditrichtlinien der Banken für Probleme sorgen. Die Auftragssituation sei sehr schleppend, denn diese neuen Richtlinien seien ein großes Problem für junge Häuselbauer und Familien, die sich ihr Eigenheim zum Teil nur schwer finanzieren könnten, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Von Seiten der Wirtschaftskammer gebe es daher die Forderung, diese Kreditrichtlinien wieder zu erleichtern.

Wichtig ist den Unternehmern, dass mehr Menschen bereit sind, weniger Teilzeit und mehr Vollzeit zu arbeiten. Eine Forderung, die der Arbeitsminister unterstützt. Er wies darauf hin, dass es in puncto Besteuerung auf den ersten Blick oft nicht so attraktiv ausschaue, wenn man aufstocken wolle. Langfristig sei das aber schon anders, weil die Pension dann um einiges höher sei, doch an die würden viele noch nicht denken.

Neues Programm für Junge mit Migrationshintergrund

Die aktuellen Arbeitslosenzahlen zeigen, dass vor allem junge Menschen auf Jobsuche sind – mehr dazu in Arbeitslosigkeit leicht gestiegen. Das liege vor allem daran, dass der Anstieg bei Menschen mit Migrationshintergrund besonders stark sei, sagte Kocher. Da seien in den vergangenen Jahren mehrere nach Österreich gekommen und die kämen jetzt auf den Arbeitsmarkt und in die Statistik. Deswegen habe man für das nächste Jahr ein Programm und 75 Millionen Euro zur Intensivausbildung vor allem junger Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt zusätzlich vorbereitet. Kocher will auch, dass Pensionisten leichter und ohne Abschläge weiterarbeiten können.