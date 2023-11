Biografie zum Abschied

Peter Simonischek war ohne Zweifel einer der größten Schauspieler des deutschsprachigen Raums. Noch bevor er wusste, dass er an Krebs sterben wird, wollte er mit der Burgenländerin Saskia Jungnikl-Gossy über sein Leben und dann auch den Tod reden. Die Autorin wählte Simonischek bewusst aus. „Er hat mein erstes Buch gelesen, bevor wir einander kennengelernt haben und da geht es um den Suizid meines Vaters. Und ich wusste damals nicht, dass sein Papa sich auch so getötet hat. Aber das ist halt irgendwie so wie ein Club, in den du nicht reinwillst. Aber wenn du drinnen bist, dann herrscht untereinander schon eine andere Art von Gesprächsbasis. Und so war irgendwie auch klar, dass wir uns mit manchen Themen wie eben Tod, Sterben anders nähern können“, so Jungnikl-Gossy im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteurin Gabi Schiller.

„Ich glaube schon, dass unsere Gespräche sehr geprägt waren von einer Vertrautheit und einer Offenheit. Ich habe ihm nach zwei Monaten die ersten 50 Seiten gegeben und ab da hatte er großes Vertrauen in mich, dass ich mit dem, was er mir erzählt, mit seinem Erbe, mit dem, was er noch mitteilen möchte, so umgehe, wie er das gerne hätte“, sagte die Autorin über ihre Zusammenarbeit mit Peter Simonischek.

Kein Buch über den Tod

Schlussendlich hatten die beiden nur vier Monate Zeit für ihr gemeinsames Buch. Trotz der schweren Erkrankung des Schauspielers sollte es kein Buch über den Tod werden. „Es behandelt einfach nur auch große Themen abseits vom Schauspieler. Es war klar, dass das Schauspiel eine große Rolle einnimmt in dem Buch, weil der Peter vor allem eins war: nämlich ein leidenschaftlicher Schauspieler. Aber es geht eben auch um das Dazwischen. Es geht um das Leben, um den Tod, um das Zweifeln, das Hadern. Und das zeigt ja auch, wie wir Menschen sind. Und ich finde, das macht das Buch so wahrhaftig, weil jeder sich auch was rausnehmen kann“, so Saskia Jungnikl-Gossy.

Ein Leben für die Bühne

Von 2002 bis 2009 spielte Peter Simonischek bei den Salzburger Festspielen den „Jedermann“. Saskia Jungnikl-Gossy blickte mit ihm hinter die Kulissen: „Bei der Aufführungen wurde Simonischek in einen Sarg gelegt. Der (Sarg, Anm.) war unten offen und er ist dann runtergeklettert und dort hat immer schon ein Hocker auf ihn gewartet – und ein Glas kühles Bier. Er hat sein Bier getrunken und oben haben alle noch getrauert und wehgeklagt.“ Die Gespräche mit Simonischek seine nicht alle bierernst gewesen, es sei auch viel Spaß dabei gewesen. „Er hat auch irgendwann zu mir gesagt: ‚Darüber kannst du ein eigenes Kapitel schreiben – über den Humor, über den Witz, der ist mir sehr, sehr wichtig im Leben‘“.

Dennoch berührt ein Satz im Buch ganz besonders: „Ich hab mich zu spät ernst genommen.“ Für das Schauspiel habe er gebrannt und das habe ihn auch sehr erfüllt, sagte die Autorin. „Und ich glaube nicht, dass er jemals bedauert hat, so viel Zeit und Energie hineingesteckt zu haben.“ Peter Simonischek starb am 29. Mai 2023 mehr dazu in – Abschied von Simonischek mit Zug um „Burg“(wien.ORF.at).