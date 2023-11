Kostenlose Finanzworkshops für Frauen

Generell arbeiten Frauen in schlechter bezahlten Berufen und sie arbeiten öfter in Teilzeit. Tief sitzende Rollenbilder führen außerdem auch dazu, dass Frauen finanziell oft schlechter dastehen als Männer, so Eisenkopf.

Schulungen finden online statt

Mit den Workshops soll dem entgegengewirkt werden. Mädchen und Frauen werden in diesen Kursen mit den wichtigsten Informationen rund um das Thema Finanzen ausgestattet. Vor allem sollen sie aber den Mut bekommen, ihre finanzielle Situation selbst in die Hand zu nehmen.

Die Schulungen werden online angeboten. Zudem werden sie auch aufgezeichnet, damit sie jederzeit zur Verfügung stehen. Der erste Workshop findet am 9. November statt, mit einer Finanzmentorin und akademischen Finanzmanagerin. Anmelden kann man sich bis spätestens 6. November. Die Kurse sind kostenlos.