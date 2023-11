Neue Technik: Steinmetze arbeiten digitaler

Nicht nur die Anzahl der Betriebe, auch die Auftragslage für Steinmetze sei leicht rückläufig. Allerheiligen habe das Geschäft für die Steinmetzer wieder verbessert. „Generell ist das Baunebengewerbe etwas ruhiger geworden“, so der burgenländische Berufsgruppensprecher Johannes Bauer.

Beruf hat sich verändert

Dennoch wird in der Branche händeringend nach Nachwuchs gesucht. Aktuell gebe es im Burgenland vier Lehrlinge. Zwei davon seien Frauen. „Durch die Digitalisierung wird die Branche weiblicher. Mittlerweile kann man auch mit Maschinen arbeiten, daher ist die körperliche Kraft nicht mehr so gefragt. Die Steinmetze haben eine lange Tradition und es wird sie auch noch lange geben“, so Doris Granabetter von der Wirtschaftskammer Burgenland.

ORF

Der Traditionsberuf sei keineswegs veraltet. Mittlerweile arbeite man mit Maschinen, die man mittels Computer steuere, man schneide die Steine durch Hochdruck mit Wasser. „Durch ein viertes Lehrjahr, indem die Technik vertieft wird, kann man auch die Ausbildung zum Steintechniker machen“, so Bauer.