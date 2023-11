Religion

Friedhöfe zu Allerheiligen gut besucht

Allerheiligen ist die Zeit im Jahr, in der viele Menschen im Land am intensivsten an die Verstorbenen denken. Zahlreiche Burgenländerinnen und Burgenländer haben am Mittwoch daher die Gräber ihrer Verwandten und Bekannten auf den Friedhöfen besucht.