Politik

SPÖ-Klub: Infoschwerpunkt zu Gesundheit

Der SPÖ-Landtagsklub startet den vom neuen Klubchef Roland Fürst angekündigten Informationsschwerpunkt mit dem Thema Gesundheit. Kritik übte Fürst am Montag an der Gesundheitspolitik von Türkis-Grün und kündigte einen entsprechenden Antrag im Landtag an.