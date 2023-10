Gute Thermen-Auslastung trotz Inflation

Seit Beginn der Herbstferien herrscht in den Thermen wieder großer Andrang, so auch in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf). Mehr als 2.000 Badegäste täglich sorgen dort für eine sehr gute Auslastung, bestätigt die Thermenleiterin Manuela Klawatsch. Man sei zufrieden, täglich würden sehr viele Tagesgäste kommen. „Aber auch die Hotels, die Pensionen, und die Privatvermieter rund um die Therme sind sehr gut gebucht und sogar teilweise ausgebucht“, so Klawatsch.

Unterschiede bei Preisen

Ein Blick auf die Preislisten der heimischen Thermen zeigt, dass es deutliche Unterschiede bei den Tagestickets gibt. In der AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) zahlt eine vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von fünf bzw. elf Jahren etwa 97 Euro. Um einiges teurer sind die Tagestickets in der St. Martins Therme in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See), hier muss man 124 Euro rechnen. Die Thermen in Lutzmannsburg und Stegersbach liegen dazwischen.

Oft sind die Unterschiede aber auch im Detail versteckt, denn lediglich in Stegersbach (Bezirk Güssing) gibt es einen Preisaufschlag in den Ferien. In Lutzmannsburg zahlen wiederum auch Babies bzw. Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr, weil das Produkt eben darauf ausgerichtet sei, heißt es.

Preissteigerungen auch kommendes Jahr

Auch im kommenden Jahr müssen man mit weitere Preiserhöhungen in den Thermen rechnen. „Wir werden nächstes Jahr die Preise inflationsangepasst wieder ein wenig erhöhen müssen“, so Klawatsch.