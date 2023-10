S4: Arbeiten für Mitteltrennung starten

Ab 1. November muss auf der S4 mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Eine bauliche Mitteltrennung wird errichtet, um tödliche Frontalkollisionen zu vermeiden. Eine Maßnahme, die schon lange gefordert und jetzt auch umgesetzt wird. Nach den tragischen, tödlichen Unfällen heuer auf der S4 habe Ministerin Leonore Gewessler einen Gipfel einberufen, um eine temporäre Lösung zu finden, wie Frontalzusammenstöße verhindert werden können, sagte ASFINAG-Geschäftsführer Alexander Walcher. Diese werde nun errichtet – mehr dazu in S4: Temporäre Mitteltrennung wird errichtet.

ORF

Anfangs nur eine Fahrbahn in beide Richtungen

In den ersten Wochen der Baumaßnahmen wird in beiden Richtungen nur eine Fahrspur befahrbar sein – und damit auch Tempo 80 gelten. Bis die temporäre Mitteltrennung errichtet ist, kommt es nachts auch hin und wieder zu einer Totalsperre der S4. „Aber nur zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr in der Früh“, betonte Walcher. Man werde diese Sperren vorher ankündigen und das bestehende Umleitungskonzept auf der S4 komme dann natürlich auch zum Tragen.

Mit Mitteltrennwand „Zwei-plus-eins-Verkehrsführung“

Steht die Mitteltrennwand, wird eine sogenannte Zwei-plus-eins-Verkehrsführung umgesetzt. Das bedeute, dass über einen Abschnitt von circa drei Kilometern zweistreifig auf einer Seite gefahren werden könne und in der Gegenrichtung einstreifig, erklärte Walcher. Das wechsle alle drei Kilometer. Bis spätestens Jahresende soll die Mitteltrennung errichtet sein. Dann gilt wieder Tempo 100 auf der S4.

Sicherheitsausbau ab 2025

2025 wird dann mit dem eigentlichen Sicherheitsausbau begonnen. Die Fertigstellung – mit zwei Fahrbahnen und Pannenstreifen pro Fahrtrichtung – ist für 2028 geplant. Investiert werden rund 270 Millionen Euro.