Engagierte Frauen vor den Vorhang

Der Rosa-Jochmann-Preis wird jedes Jahr in einer anderen Kategorie vergeben. Heuer sollen Frauen ausgezeichnet werden, die sich besonders im Bereich Gesundheit und Pflege stark machen, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Benannt wurde der Preis nach der Widerstandskämpferin und sozialdemokratischen Politikerin Rosa Jochmann.

Bewerbungen bis 20. November möglich

Im Vorjahr wurde der Preis an die Sozialpädagogin Jutta Zagler vergeben, die eine Online-Plattform ins Leben gerufen hat, auf der junge Frauen und Mädchen kostenlose und anonyme Beratung bei unterschiedlichen Themen bekommen – mehr dazu in Jutta Zagler gewinnt Rosa Jochmann-Preis. 2021 gewann die Geschäftsführerin des Bildungs- und Beschäftigungszentrums in Rudersdorf, Hedi Granabetter – mehr dazu in Jochmann-Preis für Hedi Granabetter. Bewerbungen für den diesjährigen Preis können ab sofort und noch bis 20. November mittels Lebenslauf und einer kurzen Begründung per Post beim Land eingereicht werden.