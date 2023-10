Flip Philipp: Vom Dorf auf die großen Bühnen

Flip Philipps Karriere als Schlagwerker ist einem glücklichen Zufall zu verdanken. Er hätte ursprünglich Trompete spielen wollen, doch in der Blaskapelle hätten sie wohl Schlagwerker gesucht und zu ihm einfach gesagt „Du spielst jetzt Schlagwerk“, erzählte der Musiker über seine Anfänge. Er habe das nicht großartig geplant, sondern sei da hineingeschlittert.

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

Erster Auftritt bei „Wetten, dass..?“

Flip Philipp gründete – wie es sich als Schlagwerker gehört – eine eigene Band und spielte in den heimischen Kaffeehäusern und auf Hochzeiten. Schon als Schüler war er sehr gefragt. Sein erster Job sei ein Playback-Job bei „Wetten, dass..?“ mit dem damaligen Moderator Frank Elstner gewesen. Das sei 1987 gewesen, ein Stargast sei Jane Fonda gewesen und für ihn sei das alles ziemlich „flashig“ gewesen. Er habe sich von der Schule freinehmen müssen, sei nach Bremerhaven geflogen und es sei ein ziemlicher Kulturschock gewesen, aus dem kleinen Dorf in diese Fernsehwelt mit Stars zu kommen, sagte Pesendorfer.

Jazz als große Liebe

Nach der Matura am Gymnasium Oberschützen studierte Pesendorfer in Graz und Wien und gewann mit nur 21 Jahren das Probespiel für die Wiener Symphoniker: „Das war schon irgendwie ein ziemlicher Flash für mich am Anfang.“ Doch die Tourneen, die Konzerte und die interessanten Künstler hätten das schon entschädigt.

Probe im Porgy & Bess

Flip Philipps große Liebe ist der Jazz, dort fühlt sich der 54-Jährige am meisten zu Hause und tobt sich am Vibraphon aus: „Am schönsten ist es immer, wenn ich nicht viel denken muss, wenn ich einfach spiele.“ Denn wenn er auf der Bühne sei, sei das so ein geschützter Ort, wo er in seiner Blase sei.