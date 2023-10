Winterhilfe für Ukraine startet

Zerstörte Häuser und Autos, Krater von eingeschlagenen Bomben – diese Bilder sind in der Ukraine nach wie vor Alltag. An einen Wiederaufbau ist derzeit nicht zu denken, daher leben viele Ukrainerinnen und Ukrainer weiterhin im sicheren Burgenland. „Die Grundversorgung beziehen derzeit rund 1.800 Personen aus der Ukraine, die als Vertriebene gelten“, erklärte Wolfgang Hauptmann vom Referat Grundversorgung und Flüchtlingswesen. Der Großteil davon sind Frauen, Kinder und Pensionistinnen.

ORF

Ein Drittel der Vertriebenen will zurückkehren

Auch wenn es im Moment kein Thema ist, ein Teil der Vertriebenen denkt immer wieder an eine Rückkehr in die Heimat. Man wisse, dass ein Drittel im Burgenland bleiben wolle, ein Drittel wolle wieder zurück in die Ukraine und ein Drittel sei sich unsicher, so Hauptmann. Aufgrund der geltenden Reisefreiheit zog es einige Ukrainer zumindest während des Sommers wieder zurück in die Ukraine. Eine dauerhafte Lösung ist die Rückkehr aber noch nicht.

ORF

Man müsse wissen, dass die meisten, die im Burgenland seien, Frauen mit Kindern sowie ältere Personen seien, die aber auch Verwandtschaft und Ehemänner in ihrer Heimat, der Ukraine hätten, erklärte Hauptmann. Sie würden immer wieder zurückgehen, um sich um ihre Verwandten zu kümmern. Doch sie würden in der Ukraine speziell für die Kinder kein geeignetes Lebensumfeld – etwa mit Schulen – vorfinden und deswegen wieder ins Burgenland zurückkommen, so Hauptmann.

ORF

Rüsten für harte Wintermonate in der Ukraine

Die Menschen, die in der Ukraine bleiben, rüsten sich unterdessen für den zweiten Winter im Krieg. Die soziale und wirtschaftliche Lage im Land biete kein einheitliches Bild, meinte ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz: „Je näher an der Front und je älter, desto schwieriger – vom Leid von Witwen und Waisen gar nicht zu reden.“ Dazu käme das Stadt-Land-Gefälle sowie die Frage, ob Flüchtlinge aus dem Ausland Geld in die Heimat schicken könnten. Generell sei die soziale Lage im Winter natürlich schwieriger und humanitäre Hilfe aus dem In- und Ausland sei besonders wichtig und ein stabilisierender Faktor im Leben in Zeiten des Krieges, so Wehrschütz.

Hajek vom Roten Kreuz zur Hilfsaktion für die Ukraine Leiter der internationalen Hilfe beim Roten Kreuz, Walter Hajek, spricht über die Hilfsaktion für die Ukraine und was derzeit gebraucht wird.

Hajek: „Die Situation ist dramatisch“

Eine wichtige, humanitäre Hilfe bietet die ORF-Aktion „Nachbar in Not“ – die ab sofort für die Winterhilfe in der Ukraine Geld sammelt. Die Spenden sollen vor allem für den Wiederaufbau kritischer Infrastruktur und Heizmöglichkeiten in der kalten Jahreszeit dienen. Der Winter beginne in der Ukraine früher als in Österreich, erklärte der Leiter der internationalen Hilfe beim Roten Kreuz, Walter Hajek, am Freitagabend im „Burgenland heute“-Gespräch: „Die Situation ist dramatisch.“

Im vergangenen Jahr sei großflächig Energie-Infrastruktur in der Ukraine zerstört worden, derzeit funktionierten maximal 60 Prozent dieser Energie-Infrastruktur, so Hajek. Nicht nur der Strom funktioniere nicht, sondern auch die Heizung und Trinkwasserversorgung funktionierten nicht oder nur stundenweise. Außerdem gehe man von weiteren Zerstörungen im kommenden Winter aus, daher sei die Situation für die Menschen in der Ukraine derzeit wirklich sehr kritisch.

Bisher 1,8 Millionen Menschen geholfen

In den vergangenen eineinhalb Jahren hätten 1,8 Millionen Menschen in der Ukraine durch „Nachbar in Not“ dringend notwendige Hilfe bekommen, davon sei eine Million Menschen über das Rote Kreuz versorgt worden, bilanzierte Hajek. Nun bereite man sich mit Hochtouren auf den Winter vor.

„Wir reparieren Häuser, Dächer, wir sanieren kaputte Fenster, wir isolieren Wohnungen. Wir teilen auch sehr, sehr viele Öfen aus, damit Familien zumindest einen Raum über den Winter heizen können“, sagte Hajek. Im Gesundheitsprogramm arbeite man vor allem im ländlichen Bereich in der Ukraine, wo hauptsächlich nur mehr ältere Menschen lebten. Man fahre in über 100 mobilen Gesundheitseinrichtungen von Dorf zu Dorf, um die Menschen medizinisch zu versorgen.