ORF gibt Chören eine Bühne

Das ganze Jahr lang luden Österreichs Chöre unter dem Motto „Österreich singt wieder“ zu Konzerten und Auftritten ein. Auch die 83 Singgruppen und Chöre im Burgenland beteiligten sich. Der ORF begleitete die Aktion in Radio und Fernsehen – mehr dazu in Chance für Chöre: „Österreich singt wieder“.

Impressionen der Chorkonzerte

Sendungshinweis „Österreich singt wieder – Die Doku“ und „Österreich singt wieder – Das Konzert“, 29.10.2023, ORF 2 ab 9.05 Uhr und 9.30 Uhr

Einen Querschnitt und Highlights aus all diesen Konzerten – und einen Blick hinter die Kulissen – liefert eine ORF-Fernseh-Dokumentation am Sonntagvormittag im Rahmen der Matinee in ORF 2. Gleich im Anschluss ist dann ein Zusammenschnitt des Galakonzertes im Mozarteum in Salzburg vom 21. Oktober zu sehen. Das Burgenland war dabei durch den Landesjugendchor vertreten.