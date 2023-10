Gefahr für Wildunfälle steigt wieder

Im Bundesländer-Vergleich liegt das Burgenland bei Wildunfällen mit Personenschaden im hinteren Mittelfeld. Österreichweit wurden vergangenes Jahr 334 Menschen bei Wildwechselunfällen verletzt. Es gab ein Todesopfer – und zwar in Niederösterreich.

Wild kann auch von links kommen

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in den frühen Morgen- und in den Abendstunden besonders achtsam sein. Auf Landstraßen besteht ein erhöhtes Risiko. Man sollte immer beide Straßenseiten im Blick haben. Unbewusst würden viele damit rechnen, dass das Wild von rechts komme, hieß es vom ÖAMTC.

Richtiges Verhalten bei Wildwechsel

Sobald man ein Tier sieht, muss die Geschwindigkeit stark reduziert, das Fernlicht abgeblendet und gehupt werden. Achtung: Oft folgen auf ein Tier auch weitere. Ist eine Kollision unvermeidlich, muss stark gebremst, das Lenkrad festgehalten und auf Kurs geblieben werden. Die größte Gefahr entstehe durch riskante Ausweichmanöver, so der ÖAMTC. Wenn der Bremsweg nicht ausreicht, sei es unter Umständen besser, einen Zusammenstoß mit dem Tier in Kauf zu nehmen. Der ÖAMTC rät – gerade in Zeiten erhöhten Wildwechsels – zum Vorausfahrenden besonders großen Abstand zu halten.