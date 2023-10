Urlaub am Bauernhof voll im Trend

„Urlaub am Bauernhof“ vereint rund 2.300 landwirtschaftliche Betriebe in ganz Österreich, davon befinden sich etwa 120 im Burgenland. 17.535 Gästeankünfte gab es hier vergangenes Jahr, großteils bei Winzerinnen und Winzern, die bei „Urlaub am Bauernhof“ mitmachen. Das Konzept trage wesentlich dazu bei, die Existenz von Bauernhöfen auch in exponierter Lage zu sichern, betonte Obmann Johann Hörtnagl bei der Jahresversammlung im Chaletdorf Hannersberg.

Regionalität wird gestärkt

Auch der Trend zur Regionalität werde durch diese Urlaubsform gestärkt. Hautnah zu erleben, wie Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion funktionieren, werde in Zukunft immer öfter gefragt sein, meinte Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein Burgenland. Urlaub am Bauernhof sei daher zukunftsfit, beziehungsweise im Burgenland ist es vor allem „Urlaub am Winzerhof“, denn zwei Drittel der burgenländischen „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe sind Weinbaubetriebe, daneben werden Landhöfe – also nicht mehr aktiv bewirtschaftete Höfe – und die klassischen Urlaubsbauernhöfe für Familien vermarktet.