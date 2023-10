Chronik

„Uhudler 2023“: Rotes Kreuz probt für Ernstfall

Am Freitag und Samstag probt das Rote Kreuz im Raum Güssing für den Ernstfall. Der Name der Übung: „Uhudler 2023“. Unter den Szenarien, die geprobt werden, ist auch ein Zusammenstoß zweier Flugzeuge. Rund 360 Rot-Kreuz-Leute aus allen Bundesländern nehmen an der Übung teil.