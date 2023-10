25 Jahre Rote Nasen Clowns im KH Eisenstadt

1.623 Mal haben die Clowns in den vergangenen 25 Jahren an Leichtigkeit und Heiterkeit zu kleinen und großen Patientinnen und Patienten gebracht und sie bei über 58.670 Begegnungen „mit der Kraft des Humors gestärkt“, teilte das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder am Mittwoch in einer Aussendung mit. Einmal pro Woche sei demnach ein Clown-Duo auf der Kinderabteilung unterwegs, um Patienten, Angehörigen und auch dem Personal mit „Fröhlichkeit, Empathie, Humor und viel Gefühl in schwierigen Zeiten Zuversicht und Ablenkung zu schenken“.

KHBB Eisenstadt

„Kinder erleben oft Angst, wenn sie im Krankenhaus bleiben müssen. Die Besuche der Clowndoctors bringen humorvolle Abwechslung und ermöglichen es, die ungewohnte Umgebung vorübergehend zu vergessen. Selbst Schmerzen können für einige Momente in den Hintergrund treten. Genau für solche Augenblicke lohnt es sich“, so Hans Peter Wagentristl, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde.

Begleitung bis in den OP

Seit fast zehn Jahren zieht das Eisenstädter Krankenhaus werden im Krankenhaus die Rote Nasen Clowns auch gezielt zu Behandlungen hinzugezogen. Sie begleiten die Kinder etwa bei Blutabnahmen oder auf dem Weg in den OP. Auch hier habe es mittlerweile 7.865 Begegnungen gegeben, teilte das Krankenhaus mit.

„Unser Krankenhaus, insbesondere die Kinderabteilung, ist dankbar für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Wenn die Clowndoctors kommen, ändert sich die Stimmung sofort. Die regelmäßigen Besuche möchten weder die kleinen Patientinnen und Patienten, noch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter missen“, sagte Direktor Robert Maurer, Geschäftsführer der Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH.

ORF.at/Michael Baldauf

„Wir schätzen die langjährige Partnerschaft mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt sehr und richten ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team vor Ort, das uns bestens in den Arbeitsalltag integriert und unsere Besuche damit erst möglich macht. Clownerie ist kein Medikament, doch wie hier, im Haus der Barmherzigen Brüder, sehen wir ganz klar: Clownerie wirkt“, meinte auch Judith Kurz, Leiterin Kooperationen und Programme von Rote Nasen.