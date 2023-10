Wird der Eisenberg der schönste Platz Österreichs?

In der großen Hauptabendshow um 20.15 Uhr in ORF 2 werden von Armin Assinger und Barbara Karlich sowie von neun Moderatorinnen und Moderatoren aus den Bundesländern und neun prominenten Jurorinnen und Juroren jene neun Orte präsentiert, die sich gegen die „harte Konkurrenz“ in den Länder-Vorausscheidungen durchgesetzt haben. Das Burgenland bekommt diesmal prominente Unterstützung von Thomas Stipsits.

Thomas Stipsits fürs Burgenland

Voten für den Eisenberg

Am Eisenberg im Südburgenland sollen schon die Kelten vor etwa 2.800 Jahren Wein gekeltert haben. Erwiesen ist, dass Wein vom Eisenberg bereits um das Jahr 1600 bis nach Bayern, Tirol und Schlesien exportiert wurde. Das hat einen guten Grund. Damals wie heute sind diese Anbauflächen am Eisenberg von der Natur begünstigt.

Telefonnummer fürs Voting Wenn der Eisenberg der schönste Platz Österreichs werden soll, dann wählen Sie die Nummer 0901 05 909-06. Ein Anruf bzw. eine SMS kosten 50 Cent.Hier geht es zu den Votingregeln

Die Aussichtsplattform „Weinblick“ am Südhang des Eisenbergs ist das Wahrzeichen der Region. Die kühne Konstruktion erhielt im Jahr 2008 den Holzbaupreis des Landes Burgenland. Wie über den Weingärten schwebend, eröffnet sich vom „Weinblick“ ein prächtiges Panorama über das Tal der Pinka bis nach Ungarn und Slowenien. Im Süden breiten sich die dunklen Wälder des „Naturparks Weinidylle“ aus. An schönen Tagen sieht man von der Plattform mit freiem Auge bis zur steirischen Riegersburg und zur Kärntner Koralpe.

Fotostrecke mit 15 Bildern ORF ORF/Michael Ritter ORF/Michael Ritter ORF ORF ORF/Michael Ritter ORF/Michael Ritter ORF/Michael Ritter ORF ORF/Michael Ritter ORF ORF/Michael Ritter ORF ORF/Michael Ritter ORF/Michael Ritter

Bodenschatz Blaufränkisch

Wie der Name vermuten lässt, sind die Schieferböden am Eisenberg extrem eisenhaltig. Dieses Terroir bringt besonders mineralische, salzige Rotweine hervor. Ideal für die Hauptrebsorte der Region: Mit 180 Hektar Anbaufläche dominiert der Blaufränkische. Der Blaufränkische vom Eisenberg schmecke, so beschreiben es Weinkenner, mineralisch, erdig, mit einer ganz eigenen „Pikanz“. Die Weine hätten einzigartigen Charakter, der in dieser Art nirgendwo sonst auftrete.

Nächtigen in urigen Kellerstöckln

Charakteristisch für die Region sind die vielen pittoresken Kellerstöckln. Liebevoll renoviert, schmücken sie die hügelige Landschaft. Die kleinen, spitzgiebeligen Häuschen inmitten der Weingärten waren ursprünglich Wirtschaftsgebäude der Weinbauern. Sie dienten als Press-, Gär- und Lagerkeller. Als solche haben sie ausgedient. Heute sind die Kellerstöckln begehrte Unterkünfte für Feriengäste.

Die weiteren Kandidaten

Für Kärnten geht die Burg Landskron, für Niederösterreich Hardegg, für Oberösterreich die Altstadt von Steyr, für Salzburg die Eisriesenwelt, für die Steiermark der Himmelsberg, für Tirol das Pillerseetal, für Vorarlberg der Spullersee und für Wien das Palmenhaus Schönbrunn ins Rennen – mehr dazu in „9 Plätze – 9 Schätze“.