Israel: Bugnyar rechnet bald wieder mit Gästen

Zweieinhalb Wochen ist der Angriff der Hamas auf Israel her. Seither gibt es laufend weitere Angriffe und auch Gegenangriffe aus Israel. Mehrere tausend Menschen haben ihr Leben verloren – und eine Entspannung der Lage ist weiter nicht in Sicht – mehr dazu in news.ORF.at. Anders als in Tel Aviv oder in den Städten im Süden Israels, sei es aber in Jerusalem „Gott sei Dank ruhig“, sagte Markus Bugnyar Mittwochabend im Interview mit Burgenland heute-Moderatorin Raphaela Pint.

„Erwarten erste Gäste Mitte November“

„Es ist natürlich gar kein Vergleich zu dem, was im Gaza-Streifen passiert. Bei uns bleibt es ruhig“, so Bugnyar. Dennoch wirke sich die aktuelle Lage natürlich auch auf das Pilgerhospiz aus. Es gibt viele Stornierungen, der Schaden belaufe sich bisher auf mehr als 364.000 Euro. Dennoch zeigte sich Bugnyar zuversichtlich.

ORF

„Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass die ersten Besucher wieder Mitte November bei uns sein werden. Das sind sicher keine Gruppen – so etwas braucht immer Vorbereitung – die werden sicher erst im Februar mit Beginn der Semesterferien wieder bei uns sein. Aber einzelne Besucher erwarten wir durchaus vorher. Der Schaden ist vorhanden. Aber ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Da haben andere Leute hier im Land weitaus größere Probleme“, so Bugnyar.

Leiter des Pilgerhospiz Jerusalem im Interview Markus Bugynar, Leiter des österreichischen Pilgerhospiz in Jerusalem, spricht in „Burgenland heute“ über die aktuelle Lage und Stimmung in Jerusalem. Er gibt außerdem eine Einschätzung, wie es künftig mit dem Pilgerhospiz weitergehen könnte.

Das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen habe sich aber auch in Jerusalem verändert. „Insofern, als man wirklich körperlich spüren kann, wie angespannt die Lage ist“. Es sei eher ein Leben „nebeneinander und nicht miteinander“, so Bugnyar.