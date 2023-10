Burgenländer ist „Österreicher des Jahres“

Schrödl wurde in der Kategorie „International“ ausgezeichnet. In seiner Funktion als Finanzvorstand und Vizepräsident für Digitales und Technologie hat er bei „Pizza Hut“ in den vergangenen Jahren das Online-Bestellservice in 14 Märkten maßgeblich mit aufgebaut sowie die Übernahme einer australisch-israelischen Firma im Wert von 90 Millionen Dollar verhandelt. Der 45-jährige Burgenländer arbeitet am Hauptsitz der Firma in Texas in den USA.

Jürgen Schrödl mit einer Grußbotschaft

Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres wurden zum 20. Mal von der Tageszeitung „Die Presse“ gekürt. Die Auszeichnungen wurde Dienstagabend in den Wiener Sofiensälen im Rahmen der Gala „Austria 23“ überreicht. Die Gala wird am Nationalfeiertag auf ORF 2 um 23.00 Uhr übertragen.