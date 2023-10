Burgenlandliga: Rassistische Beleidigung in Stuben

Zunächst war die Burgenlandliga-Begegnung zwischen der Spielgemeinschaft Edelserpentin und St. Margarethen in Stuben (Bezirk Oberwart) ein Spiel wie jedes andere. Nach einer strittigen Spielsituation wurde allerdings ein Spieler von St. Margarethen von Zuschauern rassistisch beschimpft. Auch nach Spielende kam es noch zu Beschimpfungen, trotz der Versuche von Platzsprecher und Funktionären, die Zuschauer zu beruhigen.

Straf- und Meldeausschuss tagt am Mittwoch

Der Schiedsrichter verfasste zu den Vorkommnissen einen Bericht an den Verband. Jetzt befasst sich der Fußballverband mit diesem Vorfall. Der Straf- und Meldeausschuss wird sich am Mittwoch damit auseinandersetzen. Wie dieser damit umgehen muss, ist in der Rechtspflegeordnung des ÖFB geregelt. Dort reicht das Strafausmaß von einer vierstelligen Geldstrafe für den Verein bis zu Punkteabzügen und einem Geisterspiel für den Klub. Letztgenannte Maßnahmen beziehen sich aber eher auf den Profifußball.

Der Gastgeber-Verein, die Spielgemeinschaft Edelserpentin, entschuldigte sich beim betroffenen Spieler. Nach den Personen, die den Spieler beleidigt haben, wird von Seiten des Klubs gesucht. Auch ein Platzverbot steht im Raum. Vorfälle wie diese sind zumindest offiziell selten. In dieser Saison ist bislang ein ähnlicher Fall vom BFV behandelt worden.