Deutliche Niederlagen für Gunners und Dragonz

Die Eisenstadt Dragonz erlebten im Auswärtsspiel gegen Traiskirchen einen rabenschwarzen Tag und kassierten die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel. Das Endergebnis: 48:102 aus Sicht der Eisenstädter.

Oberwart verliert gegen starke Kapfenberg Bulls

Knapper war die Niederlage der Oberwart Gunners gegen die Kapfenberg Bulls. Das Spiel lag bis zur Pause auf Augenhöhe. Nach Seitenwechsel konnten sich die Steirer aber absetzen und bewiesen eine enorme Treffsicherheit. Am Ende konnten die Oberwart Gunners mit 85 Punkten zwar so viele Körbe trifft wie in keinem Saionspiel davor erzielen, von einem Sieg waren die Gunners aber trotzdem weit entfernt. Kapfenberg erzielte 106 Punkte und fügte den Oberwartern die erste Saisoniederlage zu.

ORF

„Ich glaube, dass Kapfenberg verdient gewonnen hat. Sie haben herausragend geworfen und unsere Schwächephasen immer sofort bestraft. Ich denke, wenn man so gut wirft, hat man den Sieg auch verdient“, so Trainer Horst Leitner. Gegner Kapfenberg habe sich zuletzt stark verbessert: „Kapfenberg ist nicht dieselbe Hucki-Mucki Mannschaft wie die letzten zwei Jahre. Sie haben Struktur, sie haben einen Plan, verteidigen gut und greifen aggressiv an. Sie haben viel Selbstvertrauen und werden heuer oben mitspielen“, so Leitner.

Chance auf Rehabilitierung: Burgenland-Derby im Cup

Nach den Niederlagen treffen die Oberwart Gunners und die Eisenstadt Dragonz im nächsten Pflichtspiel direkt aufeinander, und zwar am kommendem Samstag im Cup – mehr dazu in Basketball-Cup: Oberwart trifft auf Eisenstadt.