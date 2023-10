FC Südburgenland gewinnt Spitzenspiel

Bis zur Partie in Mischendorf waren die Gäste vom SV Krottendorf ungeschlagen in der aktuellen Saison. In sechs Partien haben die Steirerinnen nur ein einziges Gegentor kassiert. Die schwierige Aufgabe meisterte der FC Südburgenland aber mit Bravour. Von Beginn weg waren die Südburgenländerinnen spielbestimmend. Katja Graf brachte das Heim-Team nach rund zehn Minuten mit einem sehenswerten Weitschuss verdient in Führung.

Doppelpack von Sipos

Nach der frühen Führung schlug die Stunde von Legionärin Lilla Sipos. Die 31-jährige Ungarin traf gleich zweimal per Kopf nach einem Eckball. Mit einer komfortablen 3:0 Führung ging es anschließend in die Kabinen. „Unser Matchplan ist von Anfang an aufgegangen“, sagte Südburgenland-Trainer Dieter Sachs.

Nach Seitenwechsel kamen die Krottendorferinnen durch Sophia Ament zwar zum Anschlusstreffer. Die eingewechselte Isabella Gold nutze kurz vor Schluss aber eine Unkonzentriertheit der Krottendorfer Defensive perfekt aus und traf zum 4:1 Endstand. „Wir sind im Moment gut drauf, sind eine gute Mannschaft und halten jederzeit zusammen. Dann schaut am Ende des Tages so ein Ergebnis heraus“, resümiert Katja Graf das Spiel.

Wiederaufstieg noch kein Thema

Mit dem Sieg klettert die SpG FC Südburgenland/TSV Hartberg in der Tabelle auf Platz zwei. Der Abstand zu Tabellenführer LASK beträgt drei Punkte. Von einem Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse will man aber noch nicht sprechen. „Es wäre natürlich super, wenn wir am Ende ganz oben stehen. Aber wir schauen nur von Spiel zu Spiel, wollen hart trainieren und dann schauen wir einfach“, so Katja Graf. Drei Partien stehen in der 2. Frauen-Bundesliga bis zur Winterpause noch auf dem Programm, unter anderem das Duell gegen die Tabellenführerinnen des LASK.