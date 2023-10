FC Südburgenland will im Spitzenfeld bleiben

Tabellen-Dritter gegen Tabellen-Vierter lautet das Duell am Sonntag. Südburgenland und Krottendorf gehen mit je 16 Punkten auf dem Konto in die Partie, obwohl Krottendorf ein Spiel weniger absolviert hat. Das klare Ziel beider Teams ist es, den Abstand zu Tabellenführer LASK zu verkürzen. Für den FC Südburgenland ist das besonders wichtig, um das große Ziel „Wiederaufstieg in die Bundesliga“ vielleicht schon in dieser Saison erreichen zu können.

Schwere Aufgabe für Südburgenländerinnen

Mit Krottendorf kommt am Sonntag aber eines der stärksten Teams der bisherigen Saison nach Mischendorf. Die Krottendorferinnen haben noch kein Spiel verloren und weisen die beste Tordifferenz aller Teams auf. In sechs Spielen hat Krottendorf 31 Tore erzielt und nur ein Gegentor bekommen.

Offensiv als auch defensiv wartet also ein schweres Stück Arbeit auf den FC Südburgenland. Das Spitzenspiel der 2. Frauen-Bundesliga beginnt um 15.00 Uhr.