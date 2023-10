Ärztebereitschaft bringt besseres Angebot

In den vergangenen Jahren erfolgte der Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen auf freiwilliger Basis. Nicht alle Ärztinnen und Ärzte haben dabei mitgemacht. Seit Anfang Oktober sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, jeweils mindestens neun Bereitschaftsdienste im Jahr zu machen – mehr dazu in Einigung über Ärztebereitschaft. Für Ruth Moser-Mayer, praktische Ärztin in Deutsch Schützen, ändert sich durch die neue Regelung nicht viel.

Anzahl der Dienste reduziert sich für alle

„Wir haben auch in der Zeit im Bezirk Oberwart alle Dienste flächendeckend besetzen können, als es ein freiwilliger Bereitschaftsdienst war. Bei uns in der Ordination haben wir selbstverständlich immer die Bereitschaftsdienste am Wochenende gemacht. Jetzt, da es wieder ein verpflichtender Dienst ist, hat sich für mich persönlich eigentlich gar nichts geändert“, so Moser-Mayer.

Pro Sprengel hat ein Arzt oder eine Ärztin Bereitschaftsdienst. Mit der neuen Regelung wurde die Zahl der Sprengel landesweit von 26 auf zehn reduziert. Der Vorteil: Die Zahl der Bereitschaftsdienste pro Arzt sinkt. Der Nachteil: Es müssen längere Anfahrtswege und Wartezeiten in Kauf genommen werden. Ruth Moser-Mayer ist für den ganzen südlichen Teil des Bezirks zuständig und muss für Hausbesuche bis in die Stadtgemeinde Oberwart fahren.

Bereitschaftsdienste „neu denken“

Von Deutsch Schützen aus braucht sie dafür eine gute halbe Stunde. „Die Distanzen sind sehr groß. Man muss aber vielleicht auch ein bisschen neuer denken: Die Patienten sind mobil, wir sind auch mobil. Es sind Visiten zu bettlägerigen Patientinnen und Patienten zu fahren, es wird sich aber in Grenzen halten. Das wird man sehen, aber natürlich sind die großen Distanzen ein Nachteil“, so Moser-Mayer.

Durch die neue Regelung würden kleine Versorgungslücken, die es bisher gab, geschlossen werden, sagte Ruth Moser-Mayer. Den Ärztinnen und Ärzten wird der verpflichtende Bereitschaftsdienst durch ein höheres Honorar abgegolten.