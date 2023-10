Weltmissionstag: Spenden für Projekte in Indien

„Brennende Herzen und bewegte Schritte“ ist heuer das Motto des Weltmissionssonntags. An diesem Tag wird in den katholischen Kirchen in ganz Österreich für die Kirche im globalen Süden gesammelt. Denn diese sei für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika oft die erste Anlaufstelle im Kampf gegen Hunger, Elend und Perspektivlosigkeit, heißt es von Missio Österreich.

Saubere Wohnungen und Zugang zu Bildung

Heuer will man mit den Spenden aus Österreich vor allem Projekte in Indien unterstützen. Man könne nachhaltig helfen und gemeinsam mit der örtlichen Caritas und den Salesianern Don Boscos saubere Wohnungen bauen und Kindern Schulbildung geben, heißt es.

Im Burgenland leitet der Pinkafelder Pfarrer Norbert Filipitsch die Missio-Diözesanstelle. Aus Anlass des Weltmissionssonntags kocht er gemeinsam mit seinem indischen Kollegen Joseph Kuzhippallil auf YouTube indische Rezepte. Außerdem finden in südburgenländischen Pfarren Gottesdienste mit den Firmlingen des kommenden Jahres statt.