Zwei tödliche Kinderunfälle in zehn Jahren

Dass in den letzten zehn Jahren in sechs Bezirken des Landes keine Kinder am Weg zur Schule, zum Fußballplatz oder zur Musikstunde ums Leben kamen, sei zwar positiv hervorzuheben, Ziel sei aber null Verkehrstote, so Christian Gratzer vom VCÖ. „Und dieses Ziel haben im Burgenland in den vergangenen zehn Jahren immerhin alle Bezirke bis auf Oberwart erreicht“, so Gratzer.

Mehr Tempo-30-Zonen

Im Bezirk Oberwart verunglückten in den vergangenen zehn Jahren zwei Kinder bei Verkehrsunfällen tödlich, eines davon im Vorjahr. Vor allem im Ortsgebiet sei es wichtig, weitere Maßnahmen zu setzen. Zu den großen Gefahren zählen zu hohes Tempo, viel Verkehr, unübersichtliche Kreuzungen oder fehlende Rad- und Gehwege. „Das sind Gefahrenstellen für Kinder. Und da ist es ganz wichtig, dass wir hier in den Gemeinden und Städten Sanierungsmaßnahmen umsetzen. Es geht darum, dass wir schauen, dass hier durch Verkehrsberuhigung, durch mehr Tempo 30 statt 50, die Sicherheit für die Kinder erhöht wird“, so Gratzer.

Wird ein Kind von einem Auto mit 50 km/h angefahren, entspricht das einem Sturz aus zirka zehn Metern Höhe. Umso wichtiger sei eine Verkehrsberuhigung in der Ortschaft. Einige Gemeinden – im Burgenland etwa Jennersdorf, Neufeld oder Oberwart – fordern vom Bund auch eine Reform der Straßenverkehrsordnung, um Tempo 30 Zonen leichter umsetzen zu können. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte bereits an, diesem Wunsch der Gemeinden nachkommen zu wollen – mehr dazu in Entscheidung über Tempo 30 bei Gemeinden? und in Tempo 30: FPÖ für Volksabstimmung.