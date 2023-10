80 Feuerwehrleute bei Silobrand im Einsatz

Kurz vor 5.15 Uhr in der Früh wurde am Donnerstag Alarm ausgelöst. Die Feuerwehren aus Deutsch Kaltenbrunn, Rudersdorf, Rohr und Rohrbrunn sowie aus dem steirischen Fürstenfeld rückten zur Brandbekämpfung aus. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten die Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach rund drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Nachlöscharbeiten dauerten an

Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Vormittag noch an. „Der Einsatz bei Silobränden gestaltet sich immer schwierig, weil man im Vorhinein klären muss, was passiert, wenn man die Silotüren öffnet“, so Martin Ernst vom Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf. Der Einsatzleiter habe in diesem Fall so entschieden, dass man mit Löschlanzen Türen einschlägt und dann fein zerstäubtes Wasser hineingibt. „Dadurch kann man die Temperatur herunterbringen und die Türen können geöffnet werden“, so Ernst.

Das mit Sägespänen gefüllte Silo musste mithilfe eines Baggers ausgeräumt werden, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Brandursache ist derzeit laut Feuerwehr noch Gegenstand von Ermittlungen.