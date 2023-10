Integrationspodcast will Vorurteile ausräumen

Sanya Neinawaie ist die Gründerin des Integrationspodcasts. Die Integrationsbeauftragte des Burgenlandes ist in Österreich geboren. Ihre Eltern stammen aus dem Iran. Rassismus würde sie heute noch erfahren, so die Burgenländerin. Das sei in erster Linie auf fehlende Kommunikation und Unwissenheit zurückzuführen. Fakten zu vermitteln, mit Mythen und Halbwahrheiten aufzuräumen sind die Ziele des Integrationspodcasts.

ORF

Fragen rund um das Thema Integration

„Wir beginnen gleich einmal in der ersten Folge mit Begriffsdefinitionen. Migrantin, Flüchtling – wo ist der Unterschied? Dann schauen wir uns ein bisschen diesen historischen Hintergrund im Burgenland an. Und dann geht es über die Europäische Menschenrechtskonvention zum Thema, was die Grundversorgung ist. Es geht um Sport und Integration, Frauen und Integration, das Nachholen von Bildungsabschlüssen, die Anrechenbarkeit von im Ausland erworbenen Abschlüssen, aber auch um Arbeitsmarktintegration“, sagte Neinawaie.

ORF

In dem Podcast spricht Sanya Neinawaie mit anderen Expertinnen und Experten. So auch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Sie lehrt an der Wirtschaftsuni Wien und stammt aus Wallern (Bezirk Neusiedl am See). „Einerseits werden durch solche Podcasts Fakten vermittelt. Das andere ist aber auch, Berührungsängste zu nehmen und vor allem auch der allgemeinen Bevölkerung zu vermitteln, dass Integration etwas ist, das alle etwas angeht“, so Kohlenberger.

Erste Folge Anfang November

In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie gehen wir mit steigender Diversität um? Wer wird den Arbeitsmarkt von morgen stützen und erhalten? Wer wird die Pensionen von morgen zahlen? Das seien ganz wesentliche Fragen, die eben alle Menschen angehen, so Kohlenberger. Die erste Folge des Integrationspodcasts des Landes Burgenland soll Anfang November online zu hören sein.