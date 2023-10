Drei neue Primarärzte für das Burgenland

Kordula Lang-Illievich wird Primaria für Anästhesie und Intensivmedizin in der Klinik Güssing. Die 44-Jährige stammt aus Fürstenfeld (Steiermark) und ist derzeit noch Leiterin des QST-Labors (Quantitativ-sensorische Testung der Hautsensibilität) an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Universitätsklinik Graz, ebenso ist sie die stellvertretende Leiterin der interdisziplinären Schmerzambulanz.

Der 58-jährige Erich Willhuber aus Knittelfeld (Steiermark) wird Primarius für Chirurgie in der Klinik Güssing. Er ist seit 2020 als Oberarzt an der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Graz tätig.

Landesmedienservice Burgenland

Der 46-jährige Peter Zarits wird Primarius für Kinder- und Jugendheilkunde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Er arbeitet seit 2013 als Fach- bzw. Oberarzt in der Abteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, dessen Leitung er nun übernehmen wird – wenn der bisherige Primarius der Kinder und Jugendheilkunde mit Neonatologie, Hans Peter Wagentristl, per Jahreswechsel in den Ruhestand tritt.

Doskozil: „Beeindruckende Qualität“

Der Landessanitätsrat folgte in den Gutachten den Vorschlägen der Gesundheit Burgenland sowie dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder auf Basis der jeweiligen Hearings im Zuge der Ausschreibungsverfahren. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), für das Spitalswesen im Burgenland zuständiges Regierungsmitglied, führte unmittelbar nach der Sitzung in der Vorwoche bereits die ersten Gespräche mit den designierten Abteilungsleiterinnen und -leiter. Die Bewerbungen seien alle von „beeindruckender Qualität“ gewesen, so Doskozil.