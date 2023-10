Landesenergieversorger: Burgenland Energie am günstigsten

Wieviel zahlt ein Familienhaushalt mit 15.000 Kilowattstunden Gasverbrauch bei welchem Landesenergieversorger? Laut diesem Vergleich des Online-Portals „durchblicker“ gibt es bei der Burgenland Energie mit dem Tarif „Optima 12 Unabhängig 2.0 Gas“ den derzeit günstigsten Tarif von allen Landesenergieversorgern. Mit diesem Tarif würde der Familienhaushalt 1.564 Euro im Jahr zahlen. Am teuersten ist das Gas laut dem „durchblicker“-Vergleich aktuell bei der Energie Steiermark.

Große regionale Unterschiede

Allerdings: Der Preis des günstigsten Alternativanbieters liegt derzeit in allen Bundesländern unter dem des Landesversorgers. Im Burgenland würde die Ersparnis bei einem Wechsel in dem Fall 71 Euro ausmachen, in der Steiermark dagegen mehr als 1.500 Euro, rechnet „durchblicker“ vor. Ein Tarifwechsel könne sich vor allem für die lohnen, die 2022 in einer Hochpreisphase einen Gasvertrag abgeschlossen haben, so das Online-Tarifvergleichsportal.